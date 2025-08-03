INFRAESTRUCTURES
El POUM preveu una estació al costat de la via convencional a Torre Salses
Un document proposa una andana per donar servei a la línia de Tarragona
Un document amb les propostes ferroviàries per al nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de la ciutat de Lleida planteja la possibilitat d’una nova estació a la línia de Tarragona, en concret a la zona de Torre Salses, que s’emmarcaria a la xarxa de Rodalies.
El document indica que els plans no contemplen de moment serveis de tren-tramvia en aquesta àrea, com sí que es preveu a la línia Lleida-la Pobla, però sí que assenyala que una estació “estaria ben situada per servir al desenvolupament urbà residencial i terciari de Torre Salses, ja urbanitzat però paralitzada l’edificació a causa de la crisi”.
L’informe determina que no es tractaria d’una terminal amb un edifici, sinó d’una andana d’uns cinquanta metres de llarg, equipat amb marquesina i instal·lacions de venda de bitllets, plànols, horaris, pantalla i megafonia d’informació al viatger. Així, en concret, proposa una andana situada al costat est de la via d’ample ibèric per la qual circula el tren convencional (a prop del pont que salva les vies i connecta el barri de la Bordeta amb Torre Salses), ja que l’altra via és d’ample internacional, que utilitzen els trens d’alta velocitat.
L’objectiu d’aquesta infraestructura seria donar servei a aquesta zona de creixement de la ciutat, en la qual és projectat el futur centre comercial i de lleure de 56.953 metres quadrats que promouen Promenade, així com parcel·les per a xalets i pisos de renda lliure, de venda a preu taxat, a més de 99 habitatges de lloguer assequible per a joves.