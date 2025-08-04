Detinguts dos homes per robar cablejat de coure en un centre transformador a Lleida
Els lladres, amb més de vint antecedents cadascun, van ser enxampats in fraganti manipulant cables sota el pont de Corts Catalanes i passaran avui a disposició judicial
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir dissabte dos homes de 32 i 41 anys com a presumptes autors d’un robatori amb força. A primera hora de la tarda del dissabte 2 d’agost els mossos van rebre l’alerta per un possible robatori en un centre transformador situat sota el pont del carrer Corts Catalanes de Lleida.
En arribar al lloc els agents van veure la porta entreoberta i a l’interior van enxampar dos homes que estaven tallant i manipulant el cablejat. Amb unes tenalles havien rebentat el cadenat de la porta i ja tenien diversos trams de cablejat de coure tallat. El centre transformador donava servei a la infraestructura ferroviària però els danys causats fins el moment encara no havien causat cap incidència rellevant.
Els mossos van detenir els dos homes, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. Els detinguts, els dos amb més d’una vintena d’antecedents, passaran avui a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.