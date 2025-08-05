SEGRE

URBANISME

Moren alguns dels arbres plantats per la Paeria l’hivern passat a Lleida

El consistori ha començat a retirar exemplars secs a l’avinguda Madrid i Camp de Mart, després d’una campanya de plantació de 650 arbres a la ciutat

Diversos arbres de la mitjana d’avinguda Madrid han mort. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Alguns dels arbres que l’ajuntament va plantar l’hivern passat a la mitjana de l’avinguda Madrid entre la plaça Espanya i el carrer Cos-Gayón han mort. 

A Camp de Mart també hi ha exemplars en situació crítica. - MAGDALENA ALTISENT

El consistori ja ha portat a terme la retirada de diversos exemplars. Al carrer Camp de Mart també hi ha diversos arbres que estan morts o en pèssim estat. L’hivern passat, l’ajuntament va efectuar la plantació de 650 arbres per tota la ciutat.

