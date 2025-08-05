URBANISME
Moren alguns dels arbres plantats per la Paeria l’hivern passat a Lleida
El consistori ha començat a retirar exemplars secs a l’avinguda Madrid i Camp de Mart, després d’una campanya de plantació de 650 arbres a la ciutat
Alguns dels arbres que l’ajuntament va plantar l’hivern passat a la mitjana de l’avinguda Madrid entre la plaça Espanya i el carrer Cos-Gayón han mort.
El consistori ja ha portat a terme la retirada de diversos exemplars. Al carrer Camp de Mart també hi ha diversos arbres que estan morts o en pèssim estat. L’hivern passat, l’ajuntament va efectuar la plantació de 650 arbres per tota la ciutat.