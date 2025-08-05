SUCCESSOS
Presó per intentar matar un home a punyalades en ple carrer a Lleida
Va ser arrestat per la Urbana diumenge a la matinada a Henry Dunant
El jutjat guàrdia de Lleida va decretar ahir presó provisional per a un jove de 23 anys que va ser detingut diumenge a la matinada per la Guàrdia Urbana acusat d’intentar matar a punyalades un home de 37 anys a Joc de la Bola. Està imputat per un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa.
Els fets van tenir lloc a les 2.15 hores de diumenge, quan la Policia Local va ser alertada per una baralla entre dos homes al carrer Henry Dunant. Quan van arribar, van veure dos individus forcejant a terra i que un d’ells portava un ganivet a la mà dreta. Els agents van aconseguir separar-los. Van demanar reforços i van ordenar al jove que anava armat que llancés el ganivet. Tanmateix, va fer cas omís en reiterades ocasions, per la qual cosa van procedir a detenir-lo. Els policies es van entrevistar amb l’altre implicat, que tenia un tall a la mà dreta, i que els va explicar que l’altre individu se li havia tirat a sobre amb la intenció de clavar-li el ganivet al coll i cridant-li “et mataré”. Davant d’això, van procedir a la detenció del jove com a presumpte autor d’una temptativa d’homicidi. Per la seua part, la víctima va ser atesa per suturar-li la ferida.
Val a recordar que en els últims 15 dies s’han produït uns altres tres atacs amb armes blanques. El 24 de juliol un home en va agredir un altre amb una destral a Turó de Gardeny. Dos dies després, un individu va agredir amb una falç un veí a la Mariola i dimecres passat la Urbana va arrestar un jove que va intentar apunyalar diversos agents. Aquest últim ha ingressat a la presó. En canvi, els altres dos van quedar en llibertat amb càrrecs.
Lliure amb càrrecs el conductor que va intentar atropellar un urbà
El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar diumenge la posada en llibertat amb càrrecs per al conductor de 24 anys arrestat divendres a la nit acusat d’intentar atropellar amb el cotxe un agent de la Guàrdia Urbana –que va resultar ferit– i fugir, com va avançar SEGRE. Va ser localitzat pels Mossos d’Esquadra a l’A-22, i el van arrestar per conducció de temerària, mentre que la Policia Local el va acusar dels delictes de temptativa d’homicidi dolós i de danys.