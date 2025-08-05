SERVEIS
Renovaran 500 m d’una canonada sense obrir rases ni tallar el trànsit
Aqualia en recobrirà una de les principals de la ciutat a Rovira Roure amb una mànega que s’endureix i adopta la seua forma. Tecnologia pionera a Lleida
Renovar 500 metres de canonada era, fins ara, una important actuació urbanística que podia generar problemes tant de subministrament com de mobilitat a la zona afectada. Tanmateix, gràcies a la tecnologia ara només n’hi ha prou amb obrir dos pous, un en cada extrem del tram a renovar, i poca cosa més, i això és el que portarà a terme Aqualia per reemplaçar gairebé mig quilòmetre de canonada a l’avinguda Rovira Roure entre els carrers Periodista Trapa i Màrius Torres. Un projecte que es podrà executar gràcies a una mànega interior, anomenada Primus Line, que es col·loca dins d’una canonada degradada, s’endureix, adoptar la seua forma i actua com si fos canonada nova. “És una tecnologia que redueix les molèsties d’obres d’aquest tipus, ja que evita tant fer talls de trànsit a la zona com obrir rases per tota l’avinguda i és la primera vegada que es farà una actuació amb aquest tipus de mànega”, va explicar un responsable d’Aqualia.
El projecte, que està en fase d’informació pública des d’ahir, afecta una de les dos principals canonades de subministrament d’aigua a la ciutat i complementa unes obres que es van fer el 2023. Llavors es va renovar part d’aquesta canonada després que l’ajuntament informés a Aqualia que les seues filtracions havien causat una afectació important al tunel subterrani per on passa el trànsit ferroviari a l’altura de l’encreuament de Rovira Roure amb Onze de Setembre. En aquell moment només es va renovar aquest tram i ara s’actuarà en el conjunt de la canonada, que ja ha arribat al final de la seua vida útil i presenta un “acusat estat de corrosió”. Des de l’empresa concessionària atribueixen aquest deteriorament als “corrents rodamons”, un efecte que causa la proximitat de línies elèctriques d’alt voltatge, com la catenària dels trens d’alta velocitat i convencional, en materials metàl·lics.
D’aquesta manera, la renovació d’aquests 500 metres de xarxa es farà obrint dos pous, un a Periodista Trapa i un altre a Màrius Torres, on es tallarà la canonada. Després d’una inspecció amb una càmera per veure’n l’estat, es procedirà a la neteja interior mitjançant un rascador i un motor amb cable guia que l’estirarà i retirarà les impureses. El següent pas serà llançar aigua a pressió per acabar de netejar la canonada per, finalment, introduir la mànega Primus Line i instal·lar els connectors als dos extrems. Aquesta actuació està pressupostada en 467.124 euros i durarà dos mesos. L’inici de les obres encara està per definir, ja que el projecte està en exposició pública per un mes.