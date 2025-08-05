Educació
Formació Professional
Xifra rècord de 81.479 alumnes catalans amb plaça d'FP assignada per al curs vinent
El nombre de sol·licitants sense plaça a hores d'ara se situa en gairebé 15.000
El Govern ha assignat una plaça de formació professional a 81.479 persones durant el mes de juliol, una xifra rècord. Han participat en la preinscripció d'FP un total de 96.319 persones, fet que suposa un increment de 12.407 sol·licituds respecte l’any passat. Així, 14.840 no tenen una plaça assignada a hores d'ara. Del total de sol·licituds assignades i que, per tant, han aconseguit una plaça en alguna de les preferències, un 86’4% corresponen a cicles de grau mitjà -el curs 24/25 era d’un 81’7 %-, i un 82’6 % a cicles de grau superior -un 78’8 % el curs 24/25-.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó ha explicat que més de 9 de cada 10 alumnes (91’3 %) que han cursat ESO o un grau bàsic en els darrers 3 anys i que havien sol·licitat una assignació a un grau mitjà de formació professional l’han aconseguida dins de les seves preferències. Segons ha explicat, “aquesta és una xifra molt rellevant per nosaltres perquè demostra que donem opcions a tots aquells alumnes que no volen fer batxillerat però que sí volen continuar la seva formació”.
A més a més, ha recordat que si bé el procés d'assignació ha finalitzat encara no ha acabat el procés de matrícula. "Hem de vetllar també perquè l'alumnat sense assignació pugui fer-ho", ha explicat. Així, ha indicat que un cop acabi el termini per completar el tràmit de matriculació als centres (5 de setembre) es publicarà un mapa de vacants al web del Departament (8 de setembre).
A banda, tots els aspirants rebran un correu electrònic en què se'ls informarà dels recursos a la seva disposició i a principis de setembre tindran "una nova oportunitat" per aconseguir una plaça. "Si a algú sense plaça li interessés alguna vacant podria anar directament al centre a matricular-se abans de l'inici de curs", ha indicat la consellera.
L'any passat, més de 31.000 alumnes que havien fet la preinscripció d'FP es van quedar sense assignada entre les seves peticions, fet que va provocar que a mitjan setembre comencés una convocatòria extraordinària d'FP amb gairebé 20.000 vacants. En aquest procés extraordinari un total de 10.372 estudiants va obtenir una plaça d'FP i 5.458 es van quedar sense assignació.
Entre els cicles més demanats de grau mitjà hi ha Cures auxiliars d'infermeria (9.152 sol·licituds), Gestió administrativa (5.007) i Sistemes microinformàtics i xarxes (4.721). Pel que fa al grau superior, els estudis més sol·licitats són Administració i finances (4.273), Educació infantil (4.038) i Integració social (2.368).