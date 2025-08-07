EQUIPAMENTS
La nova estació d’autobusos de Lleida ja llueix part de la seua façana vidrada
La terminal, que estarà al costat de l’estació de trens, s’està aixecant als Docs, una edificació protegida, i en el seu entorn
Les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida avancen amb canvis cada vegada més visibles per als ciutadans i prova d’això és que des de fa uns dies ja es pot veure part de la seua nova façana vidrada.
La terminal, que estarà al costat de l’estació de trens, s’està aixecant als Docs, una edificació protegida, i en el seu entorn. Està previst que la part exterior dels Docs sigui envidriada perquè es pugui veure l’interior. La previsió és que les obres, que van començar el maig del 2024 i costen uns 40 milions d’euros, estaran acabades per a la primavera de l’any vinent.
