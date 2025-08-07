SEGRE

EQUIPAMENTS

La nova estació d’autobusos de Lleida ja llueix part de la seua façana vidrada

La terminal, que estarà al costat de l’estació de trens, s’està aixecant als Docs, una edificació protegida, i en el seu entorn

Les obres de la nova terminal de busos ja estan bastant avançades i ja es pot veure part de la façana vidrada. - MAGDALENA ALTISENT

Les obres de la nova terminal de busos ja estan bastant avançades i ja es pot veure part de la façana vidrada. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les obres de la nova estació d’autobusos de Lleida avancen amb canvis cada vegada més visibles per als ciutadans i prova d’això és que des de fa uns dies ja es pot veure part de la seua nova façana vidrada. 

La terminal, que estarà al costat de l’estació de trens, s’està aixecant als Docs, una edificació protegida, i en el seu entorn. Està previst que la part exterior dels Docs sigui envidriada perquè es pugui veure l’interior. La previsió és que les obres, que van començar el maig del 2024 i costen uns 40 milions d’euros, estaran acabades per a la primavera de l’any vinent.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking