URBANISME
Queixes de veïns i comerciants per la tala d’arbres a l’avinguda Rovira Roure
Critiquen que no han estat informats d’aquesta actuació i que comportarà perdre "una important zona d’ombra en un entorn ja molt dur i asfaltat" // Son treballs complementaris a la renovació de la xarxa d’aigua de la zona i la previsió és plantar de nous
Veïns i comerciants de la Zona Alta han criticat la "tala indiscriminada" d’arbres que l’ajuntament està duent a terme a Rovira Roure per les obres de renovació de la xarxa d’aigües. De moment ja han talat un parell però asseguren que la previsió és retirar tots els exemplars que hi ha en el costat parell del tram comprès entre Prat de la Riba i Ronda.
Una mesura que no veuen adequada perquè comportarà que tota aquesta àrea es quedi sense ombra i vegetació. "Entenem que les obres poden ser necessàries, però no compartim com s’està gestionant la situació, talar arbres hauria de ser l’últim recurs", ha lamentat una veïna, que afegeix que els operaris que fan aquesta actuació "admeten que els arbres estan en perfecte estat i ofereixen una ombra essencial en un entorn ja molt dur, asfaltat i exposat".
Al seu torn, una comercianta també critica aquesta decisió, perquè aquests exemplars "feien de refugi climàtic i, encara que diuen que plantaran de nous, aquests arbres tardaran molt a créixer, no entenem una acció tan contundent, a nivell comercial i veïnal, ens ha sorprès molt aquesta mesura". Per això, tant veïns com comerciants no descarten mobilitzacions o protestes per frenar aquesta actuació.
A començaments de juliol l’ajuntament va començar les obres per renovar la xarxa d’aigua de l’avinguda Balmes i Rovira Roure. Al principi, el consistori va assenyalar que aquesta actuació no comportaria la tala d’arbres i només es tallarien dos carrils de circulació a Balmes per efectuar els treballs, mentre que a Rovira Roure es veuria afectada la filera aparcaments de costat parell, on ara fan la tala.
Per la seua part, el cap de l’oposició en la Paeria i del PP, Xavi Palau, també ha criticat aquesta mesura i que els comerciants de la Zona Alta no havien estat informades d’aquesta tala. "Instem el govern municipal a replantar com més aviat millor aquests arbres perquè el carrer torni a ser com abans" i va lamentar que el consistori "dugui a terme obres a l’estiu sense informar degudament a comerciants i veïns".