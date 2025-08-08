SANITAT
Els hospitals tramiten el 72% de baixes per cirurgia menor
Més de 1.700 persones s’han estalviat haver d’anar al CAP per aquest motiu en un any. L’Arnau va gestionar altes de 207 gestants
El 72% de les persones que han requerit una baixa laboral aquest últim any a la regió sanitària del pla de Lleida per una cirurgia major ambulatòria, més de 1.700 persones, no van haver de desplaçar-se al CAP per obtenir-la.
Quan les incapacitats temporals (IT) per cirurgies sense ingrés són inferiors a 5 dies (prop del 10%), l’hospital tramita la baixa i l’alta en el mateix acte administratiu. Per a la resta de pacients, amb baixes més llargues, el centre només gestiona l’IT i l’Atenció Primària porta a terme el seguiment.
En alguns casos no és possible fer el tràmit des de l’hospital, ja sigui per motius clínics o administratius, com els pacients que no disposen d’una targeta sanitària activa o arriben derivats d’altres territoris.
D’altra banda, l’hospital Arnau de Vilanova ha gestionat 207 altes l’últim any de dones que han donat a llum i tenien prèviament una baixa activa. L’hospital ho gestiona perquè la dona pugui tramitar el permís de maternitat sense anar al CAP.
Així mateix, el 55% de les persones que van necessitar la baixa al ser ingressades durant els últims 3 anys a l’Arnau o al Santa Maria la van obtenir abans de sortir de l’hospital. “Contribuïm a desburocratitzar el sistema sanitari i a millorar l’experiència del pacient”, va afirmar la directora mèdica de l’Arnau, Carme Civit.