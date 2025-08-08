SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

SANITAT

Els hospitals tramiten el 72% de baixes per cirurgia menor

Més de 1.700 persones s’han estalviat haver d’anar al CAP per aquest motiu en un any. L’Arnau va gestionar altes de 207 gestants

Personal del Santa Maria gestionant baixes a l’hospital. - SALUT

Personal del Santa Maria gestionant baixes a l’hospital. - SALUT

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El 72% de les persones que han requerit una baixa laboral aquest últim any a la regió sanitària del pla de Lleida per una cirurgia major ambulatòria, més de 1.700 persones, no van haver de desplaçar-se al CAP per obtenir-la.

Quan les incapacitats temporals (IT) per cirurgies sense ingrés són inferiors a 5 dies (prop del 10%), l’hospital tramita la baixa i l’alta en el mateix acte administratiu. Per a la resta de pacients, amb baixes més llargues, el centre només gestiona l’IT i l’Atenció Primària porta a terme el seguiment.

En alguns casos no és possible fer el tràmit des de l’hospital, ja sigui per motius clínics o administratius, com els pacients que no disposen d’una targeta sanitària activa o arriben derivats d’altres territoris.

D’altra banda, l’hospital Arnau de Vilanova ha gestionat 207 altes l’últim any de dones que han donat a llum i tenien prèviament una baixa activa. L’hospital ho gestiona perquè la dona pugui tramitar el permís de maternitat sense anar al CAP.

Així mateix, el 55% de les persones que van necessitar la baixa al ser ingressades durant els últims 3 anys a l’Arnau o al Santa Maria la van obtenir abans de sortir de l’hospital. “Contribuïm a desburocratitzar el sistema sanitari i a millorar l’experiència del pacient”, va afirmar la directora mèdica de l’Arnau, Carme Civit.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking