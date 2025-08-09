Una ferida greu després d’una col·lisió amb un camió a Alcoletge
A la C-13, i la ferida va ser evacuada en ambulància a l’Arnau de Vilanova || Va obligar a donar pas alternatiu a la carretera
Una dona va resultar ferida de gravetat ahir a la tarda al xocar el vehicle en el qual viatjava amb un camió a la C-13 a Alcoletge. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 19.20 hores, quan es va produir una col·lisió frontal en el punt quilomètric 10, en direcció a Lleida. Fins al lloc es van activar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A causa de la col·lisió, una dona va resultar ferida i va ser evacuada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En un primer moment es va establir pas alternatiu de vehicles, que es mantenia a les 21.27 hores amb circulació intensa.
D'altra banda, cap a les 20.10 hores, es va produir un altre accident entre dos vehicles en la C- 13, en el terme municipal de Vallfogona de Balaguer. Una persona va resultar ferida de caràcter lleu, segons fonts dels serveis d’emergències.
A Lleida, hi va haver un xoc entre una moto i un cotxe a l'avinguda Pla d’Urgell, al barri de la Bordeta. L’avís es va rebre a les 21.12 hores. Dijous, deu persones van resultar ferits en tres accidents de trànsit a Fígols i Alinyà i Ribera d’Urgellet, a l'Alt Urgell, i a Baro, a Soriguera, al Pallars Sobirà.