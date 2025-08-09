URBANISME
La Paeria rehabilitarà la passarel·la del Liceu Escolar de Lleida i ajorna al 2026 dotar-la d’ombra
Preveu renovar-ne tots els taulons i bancs de fusta a més de millorar la il·luminació. El govern municipal encara ha d’acabar d’analitzar la viabilitat estructural que tingui zones cobertes
L’ajuntament preveu impulsar una reforma integral de la passarel·la del Liceu Escolar renovant-ne els taulons i els bancs de fusta i millorant la il·luminació. Així ho va confirmar aquesta setmana un portaveu municipal, que va detallar que aquesta actuació es farà en uns mesos després de constatar que hi ha elements del viaducte “que estan degradats i necessiten reposar-se i reparar algunes deficiències com la il·luminació, que serà nova una vegada entri en vigor el nou contracte d’enllumenat públic”.
D’altra banda, el projecte per dotar la passarel·la d’una coberta que faci ombra durant els mesos d’estiu haurà d’esperar, com a mínim, fins l’any que ve, ja que l’ajuntament encara està analitzant la viabilitat del projecte a nivell estructural. En aquest sentit, el govern municipal va informar en el ple ordinari del juny que havien iniciat els tràmits per analitzar la viabilitat de dotar la passarel·la de zones amb ombra. Va detallar que no és possible instal·lar un tendal de tela “perquè el pont fa efecte vela” i sortiria volant, tampoc no podria suportar una coberta vegetal pel seu pes. En aquest sentit, va assenyalar que “la passarel·la està preparada per llei per aguantar el pas de vehicles d’emergència si fos necessari, però no podria suportar sostenir una coberta d’aquestes característiques de forma permanent”.
D’altra banda, també va descartar l’opció d’habilitar una coberta de fusta, perquè “amb prou feines faria ombra”. D’aquesta manera, sembla que l’opció més viable, a l’espera de les anàlisis tècniques, serà habilitar petits tendals per tot el pont i tenir espais intermitents d’ombra. Paral·lelament, el govern municipal va dir al maig que aquesta tardor plantaran arbres a la plaça Blas Infante “fins a l’inici de la passarel·la” del Liceu Escolar.
Pintades, vidres trencats i brossa
Al deteriorament i la falta de manteniment de la passarel·la del Liceu Escolar se li han de sumar també els actes incívics que contribueixen a degradar-la. Prova d’això és que aquesta setmana el viaducte tenia diverses pintades als bancs, brossa i vidres trencats que se sumen al mal estat d’alguns dels taulons de fusta.