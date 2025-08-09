TRENS
Rècord històric de viatgers a la línia d’alta velocitat
Renfe va comptabilitzar al juliol més de 96.100 persones que van viatjar als seus trens AVE, Avlo, Euromed i Intercity al corredor d’alta velocitat entre Barcelona i Saragossa, un 1,5% més que el juliol de l’any passat. La majoria d’aquests combois paren a Lleida, però Renfe no va concretar quants viatgers van utilitzar un tren d’alta velocitat des de l’estació lleidatana. Durant els primers set mesos de l’any, el corredor va registrar un creixement d’usuaris del 0,8% en comparació amb el mateix període del 2024.
Renfe va celebrar que al juliol va registrar el volum mensual més gran de viatgers de la seua història a les línies d’alta velocitat, amb 3,5 milions de passatgers en tot l’Estat. Aquest rècord supera en un 4,6% l’anterior màxim històric, que es va assolir només un mes abans amb 3,35 milions d’usuaris al juny.
El creixement es fonamenta, principalment, en l’augment del 13,9% de places als trens AVE i Avlo en comparació amb juliol de l’any passat.
L’empresa pública va indicar que, de les 9.911 circulacions d’AVE i llarga distància que va portar a terme al juliol, el 61,3% dels trens van arribar amb menys de 5 minuts de retard, el 79% amb menys de 15 minuts i el 90% amb menys de 30. El retard mitjà va ser de 21 minuts.