URBANISME
El tall del carrer Riu Ebre per la fuita d’aigua s’allarga
Ahir es mantenia entre Doctor Zammenhoff i Doctora Castells. Tot i que el subministrament a la zona ja funciona amb normalitat
El carrer Riu Ebre seguia ahir amb el trànsit tallat parcialment per culpa de la fuita en una canonada a la xarxa d’aigua, que dijous va obligar també a aixecar part de la rambla verda que va ser inaugurada fa tot just un mes. Aquesta incidència, que es va detectar dimecres a la tarda, ha comportat que s’obrissin diverses rases tant a la calçada com a la rambla verda per localitzar la fuita, però ahir l’ajuntament va informar que no hi havia novetats i que continuen investigant les causes de la incidència. De fet, hi havia un gran forat al mig de la calçada amb operaris treballant, per la qual cosa el trànsit entre els carrers Doctor Zammenhoff i Doctora Castells seguia tallat. Tanmateix, l’ajuntament va assegurar dijous que la previsió era que el trànsit es reobrís ahir. La fuita d’aigua va afectar veïns dels carrers Riu Ebre, Doctora Castells, Sant Joan de Mata i Riu Cinca, però des de l’empresa concessionària, Aqualia, van precisar que “no hi ha hagut gaire afectació perquè la majoria dels edificis d’habitatges de la zona tenen dipòsit” i que ahir el servei “estava restablert amb normalitat”. La incidència també va provocar l’aparició d’esquerdes a la rambla verda.