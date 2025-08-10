SEGRE
Un fort aiguat provoca inundacions a Torrefarrera i Alpicat

Un aparatós incendi al polígon Camí dels Frares provoca una gran columna de fum a Lleida

Les flames afecten paper compacte i cartró emmagatzemat a l’exterior 

Un aparatós incendi s’ha declarat aquesta tarda al Polígon Industrial Camí dels Frares de Lleida, concretament a l’altura del quilòmetre 87 de la carretera N-240. Segons les primeres informacions, el foc s’ha originat a l’exterior de la instal·lació, on s’emmagatzemava paper compacte i cartró que ha començat a cremar generant una densa columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres al voltant. Els serveis d’emergència treballen al lloc per controlar les flames i evitar que es propaguin a edificacions properes.

