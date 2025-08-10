Els pagesos de Ponent inicien la collita de poma Gala amb un lleuger repunt de producció, però encara lluny del potencial
Les altes temperatures de juny han reduït el calibre de la fruita, tot i que el color és òptim gràcies al contrast tèrmic de juliol
Els pagesos de les comarques de Ponent han començat aquesta setmana la collita de la poma Gala, una de les varietats més primerenques de la temporada. Segons Afrucat, la previsió de producció a Ponent és de 29.170 tones, un 6% més que l’any passat, però encara un 4% per sota de la mitjana dels últims cinc anys.
La campanya arriba marcada per la forta calor de finals de juny, quan alguns municipis de la plana de Lleida van superar els 40 graus. “Quan puja la temperatura, l’arbre atura el procés de maduració i això repercuteix en el calibre”, explica Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc d’Urgell. A les seves finques, les pomes es mouen entre els 68 i 73 mil·límetres de diàmetre, l’interval òptim per a la Gala, però amb menys exemplars dels calibres més grans.
Tot i això, el contrast tèrmic de juliol ha afavorit un color “perfecte” del fruit. “Les dues setmanes de fresca al juliol van ajudar molt”, afirma Cònsola, que preveu uns preus “acceptables” per a la campanya. Després de la Gala, la collita seguirà amb Golden Suprema, Reineta i Reineta Golden, per tancar amb la Golden Granny al setembre.
En el conjunt de Catalunya, Afrucat preveu una producció de 260.790 tones de pomes, gairebé la meitat de varietat Golden (115.065 tones), seguida de la Gala (50.160) i la Granny Smith (36.130).
Cònsola alerta que el sector pateix una “baixa important” de producció per l’impacte del canvi climàtic, que redueix el rendiment per hectàrea, accelera la maduració i escurça els períodes de collita. “Cada vegada hem d’arrencar més arbres perquè la fruita no agafa color o és massa tova. Està canviant tot”, lamenta.
Aquesta campanya, la sequera no ha estat un problema, però sí les pedregades. Algunes finques de Cònsola han perdut fins al 100% de la producció, mentre que d’altres s’han salvat gràcies a les xarxes antipedra. “Sense la malla, les pèrdues haurien estat del 40%”, conclou.