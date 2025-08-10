SOSTENIBILITAT
Talen més arbres a Rovira Roure malgrat les queixes
La tala d’arbres a l’avinguda Rovira Roure que la Paeria va iniciar dijous al tram entre Prat de la Riba i el passeig de Ronda va continuar durant divendres i ahir, quan van retirar almenys quatre exemplars més que se sumen als tres del primer dia. La Paeria va explicar que ho fan perquè estan en un “estat deficient i per permetre la realització de les obres” de renovació de la xarxa d’aigua. Va assegurar que els replantarà, però veïns i comerciants lamenten que no s’hagin plantejat alternatives a la tala.
Paral·lelament, l’ajuntament ha licitat aquesta setmana la plantació d’arbres al carrer Llibertat, a la plaça Cervantes i a l’avinguda Miquel Batllori. L’objectiu és generar ombra en aquests espais, amb pocs o cap arbre. El contracte, de 142.197 euros, està finançat amb fons europeus Next Generation.