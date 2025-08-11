Denuncien el robatori d’un cotxe al barri de Ciutat Jardí de Lleida
Es tracta d'un Toyota RAV4 de color blanc que estava estacionat al carrer Arquitecte Ignasi Miquel
Un veí del barri de Ciutat Jardí de Lleida ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra el suposat robatori del seu cotxe, un Toyota RAV4 de color blanc, al carrer Arquitecte Ignasi Miquel durant el matí de dissabte. “Un veí va fer una foto del carrer poc després de dos quarts de sis de la matinada i el vehicle apareix a la imatge, però quan vaig anar a buscar- lo poques hores després, ja no hi era”, va explicar aquest diumenge a SEGRE l’afectat.
L’home demana a qualsevol persona que pugui tenir informació sobre els fets que contacti amb la policia.