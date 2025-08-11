AGRICULTURA
Lleida cull les primeres pomes
Augmenta la producció de la varietat gala, però sense arribar al seu potencial. Calibres justos per les altes temperatures del juny, però el nivell de coloració és òptim
Agricultors de Lleida han començat a recollir les primeres gala, una de les varietats de poma més primerenques. Augmenta la producció respecte a l’any passat, tot i que es manté lluny del seu potencial i, a més, les altes temperatures de finals de juny han afectat el calibre, “relativament just”, segons Manel Cònsola, productor de Bell-lloc d’Urgell. Explica que “quan puja la temperatura, l’arbre atura el procés de maduració i això repercuteix en el calibre”. En el seu cas està recollint pomes amb calibres entre 68 i 73 mil·límetres de diàmetre, l’“òptim” per a aquest tipus de varietat. La patronal Afrucat preveu una collita de gala de 29.170 tones, un 6% més en comparació amb l’any passat i un 4% menys en relació amb la mitjana dels últims 5 anys. El contrast de les temperatures diürnes i nocturnes del juliol ha ajudat que el fruit assolís un color “perfecte”.
Els productors confien que els preus seran els d’una campanya “acceptable”, tenint en compte que la baixa producció de poma es repeteix a tot Europa.El sector de la poma al pla de Lleida continua registrant xifres baixes de producció que Cónsola atribueix en bona mesura al canvi climàtic. “En general hi ha una reducció dels quilos màxims per hectàrea”, explica. Assegura que també influeix en els dies de collita, amb “períodes de recol·lecció cada vegada molt més curts perquè la fruita madura més ràpid i hi ha molts arbres que hem d’arrancar perquè la fruita no agafa color o hi ha varietats que són molt més toves”, conclou.