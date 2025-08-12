Denunciat per circular a 130 quilòmetres a la ciutat de Lleida
A l'Ll-11, en un tram limitat a 60 quilòmetres per hora
La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar el cap de setmana el conductor d’un vehicle per duplicar la velocitat màxima permesa a l’Ll-11. Concretament, el vehicle circulava a 130 quilòmetres per hora en una zona limitada a 60 km/h. Per aquesta raó, els agents van instruir una denúncia penal per un delicte contra la seguretat viària.
Així mateix, durant el cap de setmana, un altre conductor va ser denunciat per la via penal per conduir sota els efectes de l’alcohol i negar-se a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia al carrer Lluís Companys.
A més, un altre xòfer va ser denunciat per alcoholèmia positiva penal al pont de Pardinyes. La setmana passada, fins diumenge, Trànsit va coordinar una campanya amb els Mossos d’Esquadra i les policies locals amb controls contra la velocitat excessiva a la carretera.