SOSTENIBILITAT
Caixes refugi per a aus i muricecs en 200 balcons de la ciutat de Lleida per afavorir la fauna urbana
La Paeria en distribuirà a la tardor entre les famílies, de tots els barris, inscrites en una Xarxa de Balcons Verds. Ja han rebut formació sobre plantes i la seua cura, per reverdir les terrasses
Dos-centes famílies de Lleida disposaran de caixes refugi als seus balcons i terrasses per atreure aus i muricecs per incrementar la fauna urbana i millorar la qualitat ecològica de la ciutat. Aquesta acció forma part del projecte Urban-Nat Lleida, de renaturalització, adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat de Lleida, que compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i finançament de fons europeus Next Generation.
La Paeria, a través de la regidoria de Sostenibilitat, ha tret a licitació el subministrament de les caixes refugi, que distribuirà entre les dos-centes famílies, de tots els barris de la capital, que estan inscrites a la Xarxa de Balcons Verds de Lleida i que estan compromeses a reverdir els seus balcons, terrasses i fins i tot finestres.
El projecte inclou també accions formatives per divulgar la importància de la fauna urbana útil (aus, insectes i petits mamífers) i fomentar-ne la presència. Així, a la tardor està previst un taller en el qual es repartiran les caixes, perquè les pengin a la paret de les terrasses, i també s’explicaran estratègies per atreure aquesta fauna als balcons naturalitzats.
De fet, ja s’han portat a terme diversos tallers amb l’objectiu de formar les famílies participants perquè aconsegueixin tenir balcons i terrasses verdes. Un d’aquests es va centrar en la reproducció de plantes, un altre va ser sobre els tipus de substrats de plantació i els avantatges i inconvenients de les diferents espècies de plantes, i un tercer va tractar sobre aspectes per al seu manteniment, com el reg i el control de plagues i malalties.
El projecte es va iniciar a finals de l’any passat amb xarrades de divulgació als centres cívics de diversos barris per formar la xarxa de participants. Així mateix, en paral·lel, s’ha creat un grup de Telegram en el qual els participants comparteixen imatges dels seus balcons, plantegen dubtes i ofereixen suggeriments i intercanvi de plantes.
L’ajuntament impulsa també altres iniciatives per afavorir la biodiversitat, amb fons europeus, com la millora de tres basses als parcs de Santa Cecília i Camps Elisis, la creació d’una de nova per a amfibis a la Mitjana, i la instal·lació de quatre torres amb caixes niu al Parc de l’Aigua i els boscos urbans de Balàfia, Cappont i els Mangraners.