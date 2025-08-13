SUCCESSOS
Cremen bales de cartró en una empresa de reciclatge als Alamús
Continuaven treballant ahir en el foc de Lleida
Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir en l’extinció d’un incendi a l’exterior d’una empresa de reciclatge als Alamús. L’avís es va rebre a les 8.38 hores per un incendi en una pila de bales de cartró i els treballadors de la firma van ajudar removent el material amb maquinària pesant.
Els efectius van treballar per evitar que es pogués propagar l’incendi, que es va donar per extingit poc abans de les 13.00 hores. Es tracta de la mateixa empresa, la seu de la qual a Lleida va registrar un altre incendi diumenge passat i en què continuaven treballant ahir els Bombers.
A Lleida, ahir es mantenien dos dotacions i el foc estava controlat. L’incendi es va iniciar a primera hora de la tarda de diumenge, en una pila de paper i cartró compacte. Les flames van arribar als marges de la carretera N-240, que va quedar tallada diumenge i un carril durant el matí de dilluns. També es va demanar a la companyia elèctrica a càrrec de les torres d’alta tensió i el cablatge de la zona que desactivessin el corrent elèctric per precaució. El foc va provocar una gran fumarada que va ser visible des de quilòmetres al voltant.
Així mateix, es va portar a terme un tall de subministrament d’aigua des de les 20.00 hores de dilluns a les 7.00 hores d’ahir per facilitar les tasques d’extinció dels Bombers. Fonts municipals van assenyalar que no s’havia comunicat cap tall excepcional.
En un altre ordre de coses, els Bombers van extingir un incendi de matinada a l’interior d’una empresa a Vilanova de la Barca. El foc va cremar pneumàtics al pati exterior de la firma, que està situada al costat de la carretera C-13.