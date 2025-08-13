SOSTENIBILITAT
Ipcena “prendrà accions” per la tala d’arbres a Rovira Roure
Diu que la retirada incompleix una norma
L’organització ecologista Ipcena va mostrar “indignació” per la “tala indiscriminada” d’arbres que la Paeria ha portat a terme a la vorera dels nombres parells de l’avinguda Rovira Roure, entre Prat de la Riba i el passeig de Ronda. Ahir ja s’havien retirat tots.
La Paeria va explicar que ho ha fet “pel seu estat deficient i per permetre la realització de les obres” de renovació de la xarxa d’aigua, així com que els reposarà. Va afegir que aquests arbres havien causat diverses incidències i que l’actuació “s’ha fet amb responsabilitat i rigor tècnic i administratiu”.
Tanmateix, Ipcena considera que estaven en bon estat i acusa la Paeria de no tenir “cap interès de buscar alternatives, al marge d’incomplir l’ordenança de protecció dels espais verds”.
Així mateix, aquesta estableix que “les obres que es portin a terme a la via pública, derivades de la realització de xarxes de servei com rases o vorades, s’emprendran de tal manera que no ocasionin danys als arbres”.
Per tant, Ipcena afirma que “prendrà accions” contra la Paeria. El grup municipal de Junts també va lamentar la tala.