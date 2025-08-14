TRÀNSIT
Amplien zones de càrrega i descàrrega amb app a la ciutat de Lleida
L'ajuntament ha instal·lat tanques a les noves àrees advertint els conductors
El sistema de control digitalitzat de l’estacionament en zones de càrrega i descàrrega s’amplia a noves zones de la ciutat de Lleida, com estava previst, i la Paeria ha instal·lat tanques a les noves àrees, per exemple a Príncep de Viana o Ronda, advertint els conductors de la necessitat de disposar de l’aplicació Blinkay per utilitzar-les.
Les primeres es van posar en marxa a mitjans del mes de juny a 35 punts de l’entorn de Noguerola, l’Eix Comercial i Auditori-Magdalena, i el mateix mes es van ampliar a 35 més de Sant Ignasi, Escorxador i la resta del Centre Històric.
Llavors ja es va anunciar que la següent fase seria a les zones de càrrega i descàrrega dels àmbits del Clot, Xalets-Humbert Torres i la Zona Alta, i a més l’ajuntament afirma que al setembre es continuaran ampliant. Així, en total, són 470 places repartides en 168 punts.