L’hospital veterinari de la UdL tindrà zona exterior per a cavalls
Un camp clos en un terreny de la Diputació a Torrelameu que estarà llest al setembre. Per poder iniciar les pràctiques dels alumnes amb aquests animals
La unitat quirúrgica veterinària docent de la Universitat de Lleida (UdL), ubicada a Torrelameu, disposarà a partir del curs que ve d’un terreny tancat, cedit per la Diputació, destinat a tractar cavalls, segons van confirmar ahir el vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor, i la subdirectora de Veterinària, Irina García.
Aquesta va explicar que a l’edifici disposen actualment de tres boxs per a animals grans, com cavalls, però va remarcar que la normativa de benestar animal no permet que hi estiguin més d’un dia i requereix que es disposi d’una zona exterior en la qual es puguin moure. Va assenyalar que, al no disposar d’aquest espai, no havien pogut iniciar encara les pràctiques amb cavalls dels alumnes del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal. Fins ara sí que n’han fet amb animals de companyia, bàsicament gossos i gats, però també periquitos o hàmsters.
La Diputació va iniciar ahir l’exposició pública durant vint dies hàbils de l’expedient de la cessió a la UdL de l’ús en precari d’un terreny ubicat darrere de l’hospital Veterinari, precisament al costat dels esmentats boxs, en el qual habilitaran el camp clos per als cavalls.
Així mateix, Pastor va assenyalar que esperen tenir-lo llest al setembre i García va indicar que per això només serà necessari instal·lar la tanca perimetral i la zona de menjadora i abeurador.
La subdirectora de Veterinària va detallar que gràcies a aquesta cessió els estudiants podran fer pràctiques amb cavalls sans, en concret de propedèutica (maneig de l’animal), de reproducció (ecografies, per exemple) i palpacions de nòduls. Així mateix, la tanca exterior servirà també per poder diagnosticar animals que pateixin coixesa, perquè per això és necessari observar-los mentre caminen, troten i galopen.
La unitat quirúrgica docent veterinària compta amb un quiròfan habilitat per a animals de granja, a més de dos per a mascotes, però García va apuntar que les pràctiques de cirurgia amb cavalls queden per a una segona fase, encara sense calendari.
De la mateixa manera, més endavant propietaris d’aquests animals que pateixin alguna patologia també podran ser tractats en aquest equipament i intervinguts quirúrgicament, si així ho requereix la malaltia. El centre disposa d’equipaments com ressonància magnètica d’alta resolució, TAC, ecografia i radiologia.