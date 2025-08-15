HORTA
Robatoris d’hortalisses als horts públics de la partida de Rufea de Lleida
En les últimes setmanes han furtat tomates, cebes, albergínies i carbassons. La Paeria estudia mesures de seguretat
Els horts municipals ubicats a la partida de Rufea han estat objecte de robatoris en les últimes setmanes. L’adjudicatari d’una d’aquestes parcel·les va explicar que últimament han patit sostraccions d’hortalisses com tomates, cebes, albergínies o carbassons, malgrat que tota la zona compta amb una tanca perimetral. Va assegurar que altres persones que gestionen horts en aquest recinte també han registrat sostraccions.
“Sap greu, perquè després de la despesa de comprar les llavors i el treball de plantar-les i de cuidar l’hort, arribes un dia i t’ho han pres”, lamenta un dels hortolans afectats. Afirmen que no han presentat una denúncia davant dels Mossos, però sí que tenien intenció de comunicar la situació a la Paeria, perquè hi prengui mesures. Per exemple, proposen la instal·lació de càmeres de vigilància.
Una portaveu de l’ajuntament va indicar ahir que tenen constància d’aquests robatoris. Va assenyalar que els han notificat a la Guàrdia Urbana per fer un seguiment del cas. Així mateix, va afegir que “estan avaluant possibles mesures de seguretat per prevenir fets com aquest” i va apuntar que la Policia Local “fa rondes pels horts de manera planificada durant el seu patrullatge”.
Precedents
Aquesta no és la primera vegada que es produeixen furts als horts que la Paeria lloga a Rufea. Almenys el 2019 hi va haver un altre episodi, que llavors va afectar quatre parcel·les, en les quals els van pispar quilos de tomates, pebrots, enciams, apis i porros.
El projecte dels horts familiars es va iniciar el 2011 amb 54 parcel·les de 100 metres quadrats. Degut a l’elevada demanda, el 2013 es van ampliar a 119. Els hortolans han d’abonar una fiança de 75 euros i un lloguer de 168,20 euros per hort a l’any.