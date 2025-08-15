La Universitat de Lleida, entre les 1.000 millors del món segons el 'rànquing de Xangai'
Juntament amb uns altres sis centres universitaris catalans
Set universitats catalanes són entre les 1.000 millors del món, segons el Rànquing Acadèmic d’Universitats del Món (ARWU), conegut com el rànquing de Xangai: UB (entre les millors 200), UAB, UPF, URV, UPC, UdL i UdG.
Les espanyoles reconegudes entre les 1.000 millors a nivell global tornen a ser 36 aquest any, el mateix nombre que en l’edició de l’any passat.
El rànquing, que es publica cada 15 d’agost, continua liderat per la Universitat d’Harvard, seguida per la de Stanford i per l’Institut Tecnològic de Massachusetts, les tres dels Estats Units (EUA).
A Espanya, la més valorada un any més és la Universitat de Barcelona, que figura entre les 200 millors, després d’aparèixer el 2023 a la franja 201-300. Així mateix, el 2025 apareix en el rànquing per primera vegada la Universitat de Las Palmas de Gran Canària a la franja de 901-1.000. La de Valladolid, present a la franja 901-1.000 el 2024, ha sortit del rànquing en aquesta edició.
La llista manté a la franja de 201-300 la Universitat de València. En la de 301-400 estan l’Autònoma de Barcelona, l’Autònoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra, la de Granada i la del País Basc.
En la següent, de 401-500, es troben la Politècnica de València i la de Sevilla. Entre les 501-600 es troben la de Navarra, la de Salamanca, la de Santiago de Compostel·la i la de Saragossa. A la franja de 601-700 hi ha la Politècnica de Madrid, la d’Alacant, la de Múrcia, la d’Oviedo i la Rovira i Virgili.
Entre els 701-800 es troben la Politècnica de Catalunya, la d’Alcalá, la de Cantàbria, la d’Extremadura, la de La Laguna i la de les Illes Balears. A la següent franja, la de 801-900, hi ha la Universitat de Jaén, la de Lleida, la de Màlaga i la de Vigo.