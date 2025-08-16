COMERÇ
El mercat de Fleming de Lleida abaixa la persiana al tancar l’última parada, la peixateria
L’ajuntament ja va licitar el projecte per a una reforma integral
El mercat municipal de Fleming ha abaixat la persiana definitivament, després que a començaments de mes tanqués l’últim paradista, Jaume Soria, que gestionava una peixateria. Va explicar que volia aguantar fins al setembre, però a l’haver-hi cada vegada menys clients i veure que l’equipament s’anava deteriorant, va optar per tancar la parada i obrir una peixateria al carrer Cristòfol de Boleda.
Va remarcar que portava diversos mesos sol al mercat. Aquest mercat té capacitat per a una trentena de parades, però el 2020 n’hi quedaven onze i la primavera passada, només cinc.
La Paeria preveu una reforma integral, el projecte de la qual ja està en licitació, però el nou mercat no estarà llest fins al 2027 i només dos dels últims cinc paradistes van manifestar la seua intenció de tornar-hi quan estigui renovat.
L’ajuntament preveu que un operador es faci càrrec de l’espai mitjançant una concessió, però es reservaria tres-cents metres quadrats per a paradistes locals. Una portaveu municipal va recordar ahir que, “per acord de tots els grups municipals, des de la regidoria de Promoció de la Ciutat s’ha fet un acompanyament a tots els paradistes”. Va afegir que existeix una línia d’ajuts a l’obertura de comerços que incorpora una clàusula especial per als paradistes que durant aquest any obrin un comerç fora d’aquest mercat, que podran accedir a subvencions de fins a 5.000 euros. Va destacar que tots els paradistes estan en precari i que habitualment aquest equipament tancava a l’agost.
A la ciutat només queda ara el mercat de Balàfia, amb una única paradista que gestiona parades de pa, carn, fruita i verdura, i el de Cappont, amb totes les parades ocupades i un supermercat.