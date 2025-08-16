EQUIPAMENTS
Obres per a les taquilles de l’estació als Docs
Les obres de la futura estació d’autobusos estan transformant els interiors dels Docs. Al sector lateral més pròxim a l’estació de trens ja es poden veure les estructures de diverses dependències separades que acolliran les taquilles, sales de control i de descans, així com vestidors per al personal i lavabos.
La Generalitat va anunciar la setmana passada que les obres ja han assolit el 50 per cent d’execució, alhora que va mantenir la previsió que la terminal entri en funcionament durant el primer trimestre de l’any que ve.
L’estació, per a la qual el Govern ha invertit uns 40 milions d’euros, ocuparà una superfície de més de 12.000 metres quadrats. Tindrà 28 andanes i dos places per a estacionament, i s’hi podrà accedir tant per Príncep de Viana com per Comtes d’Urgell.