MOBILITAT
Zona blava sense vacances: a la demarcació, només Lleida ciutat la deixa inoperativa durant les tardes d’agost
Aquest mes és gratis a la majoria de ciutats de l’àrea de Barcelona
L’agost és, per excel·lència, el mes de l’any amb menys mobilitat a la ciutat. L’activitat es redueix al ser el període en què més persones fan vacances i hi ha menys trànsit, per la qual cosa trobar aparcament als carrers és una mica menys difícil que durant la resta de l’any. Per aquesta raó, la Paeria va decidir l’any 2007 inhabilitar l’estacionament regulat (zona blava, verda i roja) durant les tardes d’aquest mes. No obstant, continua vigent als matins, de 9.00 a 14.00 hores.
Així mateix, la zona blava és gratuïta els dissabtes de juny i juliol a la tarda, mentre que durant la resta de l’any s’ha de pagar de 17.00 a 20.00 hores, igual que de dilluns a divendres. La zona blava és gratuïta tots els diumenges i festius de l’any.
Mentre la capital redueix l’horari de pagament per estacionar durant l’estiu, la zona blava es queda “sense vacances” a la resta de municipis lleidatans amb pàrquing regulat. A Cervera no hi ha cap canvi, ja que les zones blaves són gratuïtes fins a un màxim de 90 minuts, informa Carmina Marsiñach. Així mateix, a Tàrrega tampoc no són gratis a l’agost, igual que a Balaguer.
A Mollerussa, per la seua part, només s’ha eximit el pagament del pàrquing de forma esporàdica per Nadal, però mai a l’agost, informa Joan Gómez. El consistori va afirmar que valorarà la possibilitat d’eliminar la zona blava del carrer Comerç –la més pròxima a les estacions de trens i busos– quan es renovi el contracte amb l’adjudicatària, arran de les queixes de veïns que asseguren que “sempre està buida”.
Així mateix, a la Seu d’Urgell costa igual a l’agost que durant la resta de mesos, i a Naut Aran es paga tots els dies durant les 24 hores.
A l’àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, la majoria de municipis ofereixen exempcions. La zona blava és completament gratuïta a l’Hospitalet durant l’agost, igual que a Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Boi de Llobregat o Sant Cugat del Vallès.