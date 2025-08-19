SANITAT
Llista d’espera d’uns sis mesos de mitjana per a una visita a l’oftalmòleg a l’Arnau
Prop de sis mil lleidatans esperen una primera cita per a aquesta especialitat, que registra demores de 164 dies a l’hospital de referència. En segon lloc, Traumatologia amb 130 dies al Santa Maria
Aconseguir una primera visita a l’oftalmòleg a l’hospital Arnau de Vilanova costa 164 dies de mitjana, gairebé mig any. És l’especialitat amb més demores a la demarcació, segons les llistes d’espera hospitalàries que el departament de Salut publica mensualment. Les últimes dades, del juny, mostren que Oftalmologia és també la branca mèdica més sol·licitada a Lleida, amb 4.498 pacients en llista a l’Arnau i 1.050 a l’hospital Santa Maria. Són 5.548 persones que s’afegeixen a les 443 del Pirineu, un total de 5.991.
Al Santa Maria, on només es concentra una quarta part de les 4.111 primeres visites a l’oftalmòleg que s’han fet a la regió del pla durant el primer semestre de l’any, el temps d’espera baixa fins als 46 dies. Mentrestant, als centres de l’Alt Pirineu i Aran és de 35 dies de mitjana.
Pacients lleidatans manifesten indignació. En el seu cas, Silvia Samper va anar al CAP a començaments d’agost per problemes amb la vista, però l’oftalmòleg de l’Arnau no la visitarà fins al 22 d’abril del 2026, més de vuit mesos després. “A l’òptica em van dir que tinc cataractes i no em poden canviar les ulleres fins que no m’operi. No em puc permetre una cirurgia privada, i em piquen els ulls constantment sense saber per què”, lamenta. “Ara he d’esperar vuit mesos, però el calvari més gran vindrà quan entri en llista d’espera per operar-me”, assegura. Samper considera que “l’Arnau funciona bé per a les urgències, però falten metges. Cada vegada som més habitants, però tenim els mateixos recursos”.
Als hospitals del pla també destaquen els gairebé quatre mesos (108 dies) d’espera per a una primera visita amb el traumatòleg. La majoria es fan al Santa Maria, on les llistes són de 130 dies. Mentrestant, al Pirineu voregen el mes (29 dies). Amb 4.780 pacients en llista, és la segona especialitat amb més a Lleida. Així mateix, al Pirineu sobresurten els 81 dies d’espera per a Urologia a l’hospital de Tremp. Hi ha 44 pacients en llista.
Salut, per la seua part, assegura que “tot i que les entrades de pacients s’han incrementat, el temps mitjà d’espera dels pacients pendents de visita i el d’espera de les visites fetes a Lleida són inferiors a la mitjana de Catalunya”. El departament explica que “es continua treballant en el model d’entrada única per a les derivacions des de l’Atenció Primària”.
Preveuen reparar aquesta setmana la climatització del Nadal Meroles
L’empresa pública que gestiona l’hospital sociosanitari Nadal Meroles, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), preveu que l’avaria de l’aire condicionat quedi reparada “aquesta mateixa setmana”. Fonts de la gerència van explicar a l’ACN que van haver de comprar “màquines noves” per resoldre la incidència que afecta el centre des de dimecres passat. L’aire funciona a les sales comunes, però no als passadissos, que són l’únic punt des d’on es refrigeren les habitacions. El centre ha instal·lat un equip de climatització portàtil i diversos ventiladors a cada planta, però familiars van denunciar que les temperatures són massa elevades, sobretot a les plantes superiors de l’hospital. Els familiars han hagut de portar ventiladors propis per als seus familiars, que durant el dia mantenen sempre les persianes de les habitacions abaixades perquè els vidres no se sobreescalfin.