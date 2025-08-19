EQUIPAMENTS
Nova carpa per al local dels veïns de Montserrat
L’ajuntament en licita la construcció per 39.999 euros al costat de l’església. Serà desmuntable perquè la zona s’urbanitzarà
La Paeria va treure ahir a concurs el contracte per subministrar i instal·lar una carpa modular al costat de l’edifici que acull el local social de la partida de Montserrat, amb l’objectiu de facilitar la celebració a l’exterior de les activitats que organitza la seua associació de veïns. Se situarà al pati de l’antiga escola, entre la carretera N-240 i l’església, en un punt on ja hi havia un espai per portar a terme activitats que va haver de ser desmuntat per la seua inestabilitat. L’associació havia demanat de recuperar-la, com va publicar aquest diari, i el govern municipal s’hi va comprometre.
El projecte preveu que l’estructura tindrà unes dimensions de 15 metres de llarg per 10 d’ample, amb coberta a dos aigües i estructura modular d’alumini. El sostre i els laterals estaran fets amb lona de PVC blanca translúcida i s’haurà de construir una base de formigó. La carpa també disposarà d’il·luminació interior.
L’estructura serà desmuntable i s’instal·larà de forma provisional, ja que tot aquest espai al costat de l’N-240 està afectat pel sector de desenvolupament urbanístic SUR32, actualment en tramitació.
El període per al subministrament i el muntatge de l’estructura és de vuit setmanes a partir que s’adjudiqui el contracte, que compta amb un pressupost previst de 39.999 euros (IVA inclòs).
Brigades municipals
Paral·lelament, l’ajuntament va adjudicar ahir a B. Biosca SL el contracte de 467.997 euros (amb IVA) per portar a terme el manteniment, conservació i millora de les voreres de la ciutat durant un any. El contracte és prorrogable fins a uns altres tres, per la qual cosa el valor estimat podria arribar als 1,8 milions. L’empresa també serà responsable de la brigada d’acció immediata.
Així mateix, la Paeria va adjudicar a Sorigué SAU el contracte per fer el manteniment i la millora dels paviments asfàltics per 169.998 euros (amb IVA) durant un any. El contracte també serà prorrogable fins a uns altres tres, així que podrà assolir els 674.376 euros.