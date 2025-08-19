MANTENIMENT
Queixes per la brutícia en nínxols del cementiri al costat de les obres
Veïns denuncien que els nínxols del cementiri més pròxims a les obres del departament de Santa Cecília s’embruten diàriament a causa de la “poca protecció i separació” que hi ha amb la zona de treballs. Una veïna explica que ha de netejar el nínxol d’un familiar totes les setmanes perquè està ple de pols. “Altres persones han decidit treure les flors”, lamenta. D’aquesta manera, demanen que la tanca que separa les obres cobreixi tots els nínxols.