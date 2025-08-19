Usuaris d'Avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien vibracions constants als trens: "la gent es mareja"
Renfe diu ser conscient d'aquesta problemàtica i treballa per aplicar mesures correctores
Usuaris dels trens Avant de la línia Lleida-Barcelona denuncien que els trens que fan aquest recorregut tenen vibracions constants "molt fortes" que provoquen malestar. Les tremolors són tal, que provoquen mareigs als passatgers i en diverses ocasions també ha provocat que l'aigua dels lavabos surti i acabi als vagons.
Des de la plataforma Usuaris d'Avant Catalunya afirmen que les tremolors de la línia Lleida-Barcelona es repeteixen de manera sistemàtica a tots els trens programats de la línia Lleida-Barcelona en ambdós sentits. Sobretot, les tremolors s'intensifiquen entre Lleida i Tarragona, ha explicat l'usuari Kevin Burque, que critica que la situació que viuen els passatgers "és un drama".
El membre de la plataforma afirma que "la gent es mareja" i que, fins i tot, les vibracions fan que l'aigua dels vàters surti fora i embruti el vagó. "Una hora que potser aprofites per treballar o estudiar, es fa impossible perquè no hi ha manera", ha denunciat Burque.
Un dels darrers episodis l'han viscut els usuaris del tren de les 7.05 d'aquest dimarts entre Lleida i Barcelona. La plataforma ha compartit un vídeo a la xarxa social X on es veu un vagó patint fortes vibracions. Des de Renfe han explicat que s'ha obert un informe i que el tren en qüestió s'ha traslladat al taller per revisar si té alguna incidència. Pel que fa a la resta d'episodis que els usuaris denuncien, la companyia diu ser "conscient" de la situació i que es treballa per aplicar mesures correctores quan detecten casos similars.