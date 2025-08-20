EMERGÈNCIES
Un altre comboi amb 56 voluntaris per extingir focs a Castella i Lleó
Membres dels ADF, GEPIF i Rurals, amb 21 vehicles, van sortir ahir de Lleida
Un comboi amb un total de 56 efectius i 21 vehicles va sortir ahir des de Torrefarrera per reforçar les tasques d’extinció en els grans incendis que afecten Castella i Lleó en el marc de l’onada de focs de grans dimensions al nord-oest d’Espanya. L’expedició, coordinada pels Agents Rurals, compta amb 47 membres de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), quatre efectius del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i cinc Rurals. Entre els vehicles desplaçats hi ha tres camions de les ADF, vuit vehicles lleugers d’intervenció immediata, una furgoneta logística, un camió i un vehicle pickup dels GEPIF. Els Rurals aporten tres vehicles tot terreny de coordinació i una unitat de suport de comunicacions. “Ens han convocat a petició del Centro Nacional de Emergencias, que va traslladar la sol·licitud al Govern a través de Protecció Civil. En un primer moment no sabíem si aniríem a Castella i Lleó, Extremadura o Astúries, però finalment l’operatiu es dirigeix a Castella i Lleó”, va explicar Eladi Flix, cap de l’Àrea Bàsica del Segrià del cos d’Agents Rurals i de l’expedició.
Es preveia que el comboi comencés a actuar ahir i es mantingui a la zona fins dissabte, “sempre que la situació no empitjori”, va aclarir Flix. Les tasques assignades seran de suport a l’extinció d’incendis i assistència a la població civil, en coordinació amb els comandaments de la comunitat. Ramon Torrents, president de la Federació d’ADF de Catalunya, va destacar que mentre es desplacen no deixen descoberts els seus territoris d’origen, ja que mantenen recursos propis per continuar atenent possibles emergències. Aquest comboi se suma al de 55 bombers que dilluns van sortir des de Lleida per ajudar a sufocar l’incendi forestal a Jarilla, Càceres.
Mossos voluntaris
Així mateix, un grup de mossos ha viatjat a Galícia, entre els quals el lleidatà David Lijarcio, president del sindicat policial Uspac, que coordina l’expedició amb l’associació Copland.