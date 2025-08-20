CIVISME
Les piscines municipals de Balàfia, tancades ahir per la presència de deposicions a l’aigua
Algú hauria saltat la tanca dilluns a la nit. Cas número 14 de l’estiu a Lleida després dels de Mollerussa, Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig i Camarasa
La Paeria va tancar durant el dia d’ahir les piscines municipals de Balàfia després de detectar la presència d’excrements a l’aigua de la piscina gran. Els tècnics municipals van alertar al matí sobre el fet, abans de l’obertura del recinte, i van activar el protocol sanitari. Es van portar a terme analítiques sobre el PH de l’aigua, així com controls microbiològics. Així mateix, l’empresa encarregada del manteniment va efectuar el tractament d’hipercloració per eliminar els bacteris. L’ajuntament preveu reobrir les piscines avui.
L’alcaldessa accidental i edil de Civisme, Cristina Morón, va explicar que es va decretar el tancament de les piscines ahir per poder escometre els treballs que estableix el protocol i per evitar les molèsties als usuaris, ja que les proves són incompatibles amb el bany.
Morón va comentar que, segons les investigacions en curs de la Guàrdia Urbana, algú hauria saltat la tanca del recinte durant la nit de dilluns per tirar les restes fecals. Davant d’aquesta situació, el consistori va anunciar que reforçarà la vigilància a les piscines municipals.
L’alcaldessa accidental també va fer una crida al civisme, ja que la presència d’excrements a l’aigua de piscines “és un fet que s’està produint en diverses poblacions i no es pot permetre”. Va explicar que “és un delicte contra la salut de les persones, que a més s’agreuja tenint en compte l’època de l’any en la qual som i les altes temperatures que s’estan registrant”. Així mateix, va lamentar que “això impedirà que la ciutadania pugui banyar-se”.
Mollerussa
La vergonya de la presència de femta a les piscines públiques, que s’atribueix a reptes virals promoguts a través de les xarxes socials, arriba ara a la capital però no és un fet nou a la província. Aquest estiu també ha passat a Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig o Camarasa. Un dels últims casos va tenir lloc aquest dilluns a Mollerussa.
L’ajuntament de la capital del Pla d’Urgell ha reforçat els controls d’accés a les piscines municipals després de registrar tres episodis amb excrements a l’aigua durant les últimes setmanes, informa Joan Gómez. Segons va explicar l’alcalde, Marc Solsona, les incidències es van produir sempre al voltant de les vuit de la tarda, que va permetre tancar el recinte a l’hora habitual, aplicar el tractament químic i reobrir amb normalitat l’endemà. L’alcalde va afirmar desconèixer si són fets atribuïbles al repte viral, ja que “aquest tipus de situacions passen cada any”. El consistori ha optat per exigir la documentació a totes les persones que accedeixin sense carnet d’abonat.