El nou bus turístic de Lleida dispara el nombre de passatgers en el primer mes de funcionament
La Seu Vella rep uns 10.000 visitants entre els mesos de juny i juliol, un 10% més
El nou bus turístic de Lleida ha augmentat un 74% el nombre de passatgers en el primer mes de funcionament, en comparació amb el mateix període de l'any passat. El servei ha registrat 4.979 usuaris del 15 de juliol al 16 d'agost, mentre que el 2024 en van ser 2.857, segons dades de la Paeria. A més, la Seu Vella ha rebut 9.974 visitants durant els mesos de juny i juliol, un 10% més, i el Castell de Gardeny ha fregat les 2.000 visites, amb una bona acollida de les visites nocturnes dels dijous.
Per la seva banda, l'oficina de Lleida Turisme ha atès més de 4.600 persones entre juny i juliol –un centenar al dia–, sobretot procedents de la resta de Catalunya, Madrid, el País Valencià o el País Basc, i de països com França, el Regne Unit, Itàlia o els Països Baixos.
El nou autobús turístic ofereix un recorregut aproximat d'una hora i costa 1,20 euros. De mitjana, rep uns 146 viatgers al dia, mentre que l'any passat n'eren 84. L'alcaldessa accidental de Lleida, Cristina Morón, ha atribuït l'increment al fet que el vehicle circula un dia més a la setmana, que ha duplicat el nombre de places –fins a les 72–, que disposa de climatització a la primera planta i d'un sostre de lona a la planta superior per minimitzar els efectes de la calor o la pluja i que és més "atractiu" pel seu disseny inspirat en els colors dels paisatges de Lleida.
"És una manera de visitar la ciutat de manera més còmoda, fàcil i àgil, sense haver de pensar en el vehicle privat. A banda d'un recurs turístic, és una manera que els turistes es moguin de manera sostenible i avancem en un turisme de qualitat, modern, sostenible i responsable", ha assenyalat Morón.
Per la seva banda, la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, ha indicat que la Seu Vella ha rebut 9.974 visitants entre els mesos de juliol i agost, un 10% més. Segons Lleida Turisme, es nota un increment de turistes a la ciutat provinents de la demarcació de Barcelona i de la resta de Catalunya, i també de comunitats com Madrid, el País Valencià, el País Basc i Andalusia. El pes del turisme internacional és inferior, però aquí destaquen sobretot els visitants de països pròxims com França.