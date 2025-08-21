Els Mossos detenen dos lladres amagats en un magatzem de material sanitari a Lleida
Un dels detinguts ha estat relacionat amb el furt d'una bossa i l'ús fraudulent d'una targeta bancària durant el juny
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 28 i 33 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força en grau de temptativa en un establiment comercial del carrer Maragall de Lleida. La detenció es va produir el dimecres 9 de juliol, després que un testimoni alertés la policia cap a les quatre de la matinada que dos individus estaven forçant la porta d'un magatzem de material i mobiliari sanitari.
Les patrulles desplaçades al lloc dels fets van comprovar que els sospitosos havien trencat el vidre d'una porta i van localitzar-los amagats dins del local. Els agents van procedir immediatament a la seva detenció en confirmar que no tenien cap vinculació amb l'establiment. Un cop traslladats a comissaria, els investigadors han pogut establir connexions amb altres delictes anteriors.
Concretament, els agents de la Unitat d'Investigació han relacionat el detingut de 28 anys amb el furt d'una bossa de mà a finals de juny. Aquest incident va tenir lloc en un bar musical del carrer Llitera de Lleida, i poc després el presumpte lladre va utilitzar fraudulentament una targeta bancària de la víctima per realitzar diverses compres de petit import en establiments de la zona.
Historial delictiu dels detinguts
Les investigacions policials han permès acusar formalment el detingut de 28 anys no només del robatori amb força en grau de temptativa, sinó també d'un delicte de furt i d'estafa amb targeta bancària per les accions comeses l'any anterior. Cal destacar que ambdós detinguts compten amb antecedents policials per fets similars.
Finalment, els dos homes han passat aquest dijous a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, on hauran de respondre pels delictes que se'ls imputen.