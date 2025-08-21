EQUIPAMENTS
L’ajuntament reobre les piscines de Balàfia
L’ajuntament va reobrir ahir al matí les piscines de Balàfia després que dimarts haguessin de romandre fora de servei al detectar la presència de restes fecals a l’aigua. Tot apunta que es tracta d’un nou cas d’un repte viral que ja ha afectat les piscines de gairebé una desena de municipis de la demarcació en el que va d’estiu. L’alcaldessa accidental, Cristina Morón, va manifestar dimarts que la Guàrdia Urbana ha obert una investigació per intentar identificar els autors dels fets, que haurien accedit de nit al recinte saltant una tanca.
Fins ara, el municipi més afectat per aquest acte vandàlic ha estat Tàrrega, que ha hagut de clausurar tres vegades les piscines municipals i ha implantat un servei de vigilància de seguretat per intentar evitar que es repeteixi.