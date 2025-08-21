URBANISME
Les obres del carrer Hostal de la Bordeta començaran al setembre
Es tallarà la circulació de vehicles entre Ignasi Bastús i l’avinguda de Flix, on quedarà tancat un sentit. Els treballs hauran d’acabar abans de final d’any
La Paeria preveu iniciar la primera setmana de setembre la pacificació del carrer Hostal de la Bordeta i el seu entorn. Amb un termini de quatre mesos, les obres “hauran d’estar acabades abans del 31 de desembre”, va explicar ahir l’alcaldessa accidental, Cristina Morón, que va visitar la zona per explicar als veïns el projecte i les afectacions al trànsit que hi haurà. Van acudir-hi una desena de persones que van plantejar dubtes, la majoria respecte a la mobilitat entorn de l’escola El Carme i el geriàtric Llar Sant Jaume.
Mentre durin els treballs es tallarà el trànsit de vehicles al carrer Hostal de la Bordeta entre el carrer Ignasi Bastús i l’avinguda de Flix, on s’elevarà la calçada perquè el tram sigui de plataforma única i s’ampliaran les voreres. Així, passarà de dos a un carril de circulació i “s’eliminaran quatre places de pàrquing que es resituaran a l’avinguda Artesa i un altre carrer paral·lel”, va explicar Morón.
També quedarà interromput el pas a l’avinguda Flix en sentit cap a l’avinguda Artesa, entre el carrer de les Roses i l’avinguda de les Garrigues, on també s’ampliaran voreres. El carrer Sant Jaume es canviarà de sentit temporalment per facilitar itineraris alternatius.
Així mateix, la línia de bus L7 haurà de modificar la seua circulació, desviant-se pel costat del canal i per l’avinguda Miquel Batllori fins a enllaçar amb el recorregut habitual a l’altura de la plaça Sant Jordi. Es modificaran tres parades (Canal, Sícoris i Avinguda Artesa) que es traslladaran al nou recorregut.
Les obres també inclouen la semaforització de l’encreuament de l’avinguda de les Garrigues amb els carrers Palauet i Juneda.