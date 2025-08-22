ASSOCIACIONS
Balàfia vol que defecar en piscines sigui delicte contra la salut pública
L’entitat veïnal mostra “indignació i rebuig” davant d’aquest repte viral que ha afectat una desena de localitats. Les del barri van haver de tancar el dia 19
L’associació de veïns de Balàfia va proposar ahir que defectar o tirar excrements a l’aigua de les piscines, el deplorable comportament que s’està generalitzant a causa d’un repte viral i que aquest estiu ja ha afectat gairebé una desena de piscines de la demarcació, sigui considerat un delicte contra la salut pública. La junta directiva va mostrar la seua “indignació i rebuig” davant d’aquest fet, que va ocórrer el passat dia 19 a les piscines del barri i va obligar la Paeria a tancar-les durant un dia per fer analítiques del pH de l’aigua, controls microbiològics i un tractament d’hipercloració per eliminar bacteris. “Vas més enllà d’un acte d’incivisme, és una autèntica gamberrada”, va remarcar, i va argumentar que “defecar en una piscina és un fet greu, encara que no estigui tipificat com a delicte, pel risc de contagi de malalties.” “En vista que s’ha repetit en piscines de diverses localitats, proposem que es faci una revisió i s’inclogui com a delicte contra la salut pública”, va subratllar, i es va mostrar convençuda que els autors, “a més de no tenir dos dits de front, tenen una intencionalitat manifesta de perjudicar els usuaris”.
També reclama augmentar la vigilància, com ja va anunciar la Paeria, veu necessari “comptar amb la col·laboració ciutadana perquè uns fets tan execrables no es tornin a repetir” i espera que la investigació per intentar identificar els autors “doni els seus fruits”.
Fins ara, el municipi més afectat per aquest acte vandàlic ha estat Tàrrega, que ha clausurat tres vegades les seues piscines municipals i ha recorregut a la vigilància privada.