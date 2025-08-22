JARDINERIA
ERC denuncia arbres secs a la part renaturalitzada de Riu Ebre
El grup d’ERC lamenta el mal estat d’arbres plantats al carrer Riu Ebre durant les obres de renaturalització d’aquest vial de Cappont, inaugurat al juliol. “Després del serial de la tala, només falta que arbres plantats fa dos mesos s’estiguin morint” afirma l’edil Xavi Estrada. ERC va preguntar també quan acabaran els treballs de renaturalització de Fleming, que van començar el desembre del 2024 i ja haurien d’estar llestos, ja que el termini d’execució era de set mesos.