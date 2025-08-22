URBANISME
El PP critica el mal estat de parcs infantils i demana millores
La regidora del PP Marta Tristany denuncia el “mal estat de conservació de molts parcs infantils de la ciutat” i reclama un pla integral de millora d’aquests espais públics. Detalla que tenen jocs “desgastats o obsolets, amb una clara manca de manteniment que afecta directament la seguretat i la qualitat de l’experiència de joc dels nens, així com la tranquil·litat de les famílies". Afirma que també falta ombra amb arbres o pèrgoles.