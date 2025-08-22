SANITAT
Lleida tindrà el 2026 el rècord de 96 metges i infermeres residents
Nova especialitat de Medicina d’Urgències, que s’oferirà per primera vegada l’any que ve, amb 82 places a tot l’Estat i 11 a Catalunya
Lleida guanya quatre places de formació sanitària especialitzada (FSE) i l’any que ve acollirà fins a 93 nous residents, una xifra rècord, segons la convocatòria estatal que el ministeri de Sanitat va publicar ahir al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Entre les noves places es troba la primera de Medicina d’Urgències i Emergències, la nova especialitat en la qual el 2026 podran accedir per primera vegada fins a 82 facultatius a tot l’Estat, 11 a Catalunya.
Perquè les primeres places MIR d’Urgències es puguin adjudicar, les unitats docents de cada territori hauran d’acreditar-se per impartir la formació i la Comissió Nacional d’Especialitats haurà d’aprovar el programa formatiu. El director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero, va explicar que els hospitals catalans que incorporaran aquests residents ja han superat conjuntament una primera acreditació i esperen que els tràmits s’acabin de resoldre abans de l’hivern.
A l’hospital Arnau de Vilanova, 20 professionals d’Urgències convalidaran directament l’especialitat al portar més de cinc anys treballant a la unitat. Onze més hauran de passar uns exàmens perquè hi porten menys temps. “Que Lleida tingui el seu primer MIR d’Urgències és un pas molt important que reconeix la nostra qualitat docent, millora el servei i assegura el relleu de sanitaris”, va valorar Yuguero. “Un dels requisits per impartir l’especialitat és tenir vinculació amb hospitals comarcals, aquí vindrà molt bé que facin rotacions a Tremp, la Seu i Vielha”, va afegir.
A més d’aquesta nova plaça, Lleida en suma dos més d’Infermeria Obstètrica –n’hi haurà un total de 4– i una nova MIR d’Anatomia Patològica, per la qual cosa el 2026 n’hi haurà dos. La resta es manté en el mateix número.
Reparen l’aire condicionat de l’hospital Nadal Meroles
Una grua mòbil de grans dimensions es va instal·lar ahir al matí al carrer Acadèmia per pujar les peces i materials necessaris per reparar l’aire condicionat de l’hospital sociosanitari Nadal Meroles. La climatització es va avariar dimecres de la setmana passada als passadissos del centre, l’únic punt des d’on es refrigeren les habitacions de fins a 126 pacients ingressats. No obstant, no va deixar de funcionar a la recepció i espais comuns, com els menjadors i sales d’estar.
L’empresa pública que gestiona el centre, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), va instal·lar equips de climatització portàtils i més ventiladors de forma provisional, però familiars d’usuaris i treballadors van denunciar patir temperatures massa elevades, sobretot a les plantes més altes. GSS va reiterar que l’aire condicionat quedarà totalment reparat aquesta setmana.Familiars també van explicar que han hagut de portar ventiladors propis i deixar les persianes sempre abaixades durant el dia perquè els vidres no se sobreescalfin.