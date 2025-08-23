La Paeria convida la ciutadania a participar en el nou planejament urbanístic de Lleida
L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa un procés participatiu per recollir suggeriments ciutadans sobre el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), una eina clau per dissenyar el futur urbanístic de la ciutat. El document aposta per una Lleida més cohesionada, verda i sostenible, amb espais destinats a habitatge, indústria i mobilitat.
La ciutadania pot presentar propostes fins al 3 de novembre de 2025, tant de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la Paeria, com presencialment a l’OMAC, l’OGAT i les oficines de barri de la Bordeta, Sucs i Raimat. També s’ha habilitat una Oficina Tècnica del POUM a la cinquena planta de l’edifici Pal·las per oferir informació i atendre consultes.
El pla preveu actuacions com el trasllat de la presó fora del nucli urbà, la renovació de la Fira de Lleida, la creació d’una Ciutat Esportiva als Mangraners i la revitalització del Centre Històric i la Mariola. També contempla la transformació de sectors industrials en residencials, l’ampliació dels Camps Elisis i la plantació de 80.000 arbres, amb l’horitzó d’arribar als 180.000 habitants.
Aquest procés forma part del Programa de Participació Ciutadana i busca garantir que el POUM sigui fruit del diàleg i el consens. Les aportacions rebudes seran analitzades per l’àrea d’Urbanisme.