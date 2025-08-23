SUCCESSOS
Tres detinguts per robar en cotxes a Lleida i Mollerussa
Un a la capital per un furt comès dimecres en un turisme a Ronda. Dos al Pla per forçar quatre vehicles
Tres persones han estat detingudes en les últimes hores a Lleida i Mollerussa acusades de cometre robatoris a l’interior de vehicles estacionats. Dijous, un home de 38 anys va ser detingut per la Guàrdia Urbana a l’avinguda Balmes, a la Zona Alta de la capital, acusat d’haver robat el dia anterior en un turisme que estava aparcat al passeig de Ronda.
Mentrestant, els Mossos i la Policia Local de Mollerussa van detenir el mateix dia dos homes, de 20 i 35 anys, com a presumptes responsables de quatre robatoris amb força a l’interior de vehicles. Els fets van ocórrer al voltant de les 3.00 hores, quan es va rebre un avís alertant que diversos individus estaven manipulant cotxes en un aparcament a l’aire lliure del carrer Indústria. Es van desplaçar al lloc patrulles dels dos cossos de policia, que van localitzar dos sospitosos la descripció dels quals coincidia amb la facilitada. Els homes portaven eines habituals en aquest tipus de delictes, com tenalles, tornavisos i claus angleses. Després de comprovar que quatre vehicles havien estat forçats, els agents van procedir a detenir-los com a presumptes autors dels robatoris. La investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més detencions. Els arrestats, un amb antecedents, van passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida.