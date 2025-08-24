«Baixa la venda de preservatius i creix l’ús de la píndola de l’endemà»
Com valora la situació actual pel que fa a la prevalença de les infeccions de transmissió sexual?
En els últims anys, hem detectat una disminució en la compra de mètodes preventius o de barrera a les farmàcies, especialment del preservatiu. Al contrari, hem observat que ha augmentat l’ús de la píndola de l’endemà. La gent ha perdut la por al VIH i, en general, s’han banalitzat aquest tipus d’infeccions, malgrat que cada vegada es detecten més casos. Es tracta d’un problema de salut en creixement, no només entre els joves, sinó també entre la població a partir dels cinquanta anys, un grup d’edat que acostuma a obviar l’ús del preservatiu.
Com s’explica això?
Un dels motius és que les pràctiques sexuals d’avui dia són diferents a les que hi havia fa uns anys enrere. Per exemple, ara els intercanvis de parella són molt més habituals i es poden donar en qualsevol edat.
L’educació sexual està molt normalitzada avui dia.
Sí, de fet, existeix més que mai. Però crec que el problema ve perquè hi ha tanta informació que es converteix en desinformació. En general, només es té por de l’embaràs.
Com es podria revertir aquesta situació?
Precisament, amb educació sexual i la conscienciació de tota la població –no només els joves, ja que la vida sexual no s’acaba fins que et mors. Però, sens dubte, és una situació molt complexa de revertir.
A part dels preservatius, quins altres mètodes barrera existeixen?
El preservatiu és el mètode més popular amb gran diferència. També existeixen bandes de prevenció per al sexe oral, però gairebé no s’utilitzen i, com que no hi ha demanda, són difícils de trobar.
Com poden contribuir les farmàcies a la prevenció?
Per posar un exemple, el departament de Salut, amb la col·laboració de les farmàcies, està elaborant un estudi per registrar els usos de la píndola de l’endemà, segons si són per accident o recreatius, entre altres. Així mateix, com a farmàcies hem d’indicar totes les normes d’ús i higiene d’aquest tipus de productes als usuaris.
Encara existeixen tabús o vergonya a l’hora de parlar de malalties de transmissió sexual o per demanar anticonceptius a la farmàcia?
Sí. Sorprenentment encara existeixen i, de fet, és als més joves a qui costa més recórrer a nosaltres en aquests casos. De fet, la majoria de preservatius que venem són a usuaris a partir dels 30 anys, que tenen menys pudor.