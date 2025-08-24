SUCCESSOS
Els veïns desallotjats fa un mes per un foc, encara fora de casa
Del número 30 dels blocs Joan Carles, on va cremar un habitatge. Diuen que podrien tornar “quan apuntalin la zona afectada i netegin la runa”
Els veïns de vuit pisos del número 30 dels blocs Joan Carles que van ser desallotjats el 22 de juliol a causa de l’incendi d’un habitatge en aquest immoble denuncien que encara no han pogut tornar a casa. “Fa un mes que estem allotjats a L’Hostalet, una pensió en la qual no tenim cuina ni rentadora, per la qual cosa cada dia hem de menjar fora. A més, no tenim amb prou feines cap de les nostres pertinences perquè no ens van deixar entrar a casa després el foc. En el nostre cas, som 5 persones en una habitació amb menors, que estan dels nervis”, va explicar una afectada.
La veïna va relatar que van contractar un tècnic, per ordre municipal, que “va redactar un informe en el qual indica que podrem tornar als pisos amb seguretat quan apuntalin la zona afectada per l’incendi i netegin la runa. “Hem demanat diverses vegades solucions a l’ajuntament, però diuen que les persones responsables són de vacances”, va afirmar. L’informe, datat el 6 d’agost, determina que “en el dia d’avui no es poden utilitzar els habitatges perquè existeix un risc estructural i no compleix els mínims requisits d’habitabilitat l’edifici, no obstant, atesa la situació en què es troben les famílies no hi haurà cap problema a deixar entrar als veïns, un a un, a recollir els seus estris personals sota supervisió dels organismes competents de l’ajuntament de Lleida”. Detalla també que, per poder tornar, cal desenrunar el pis incendiat per reduir el pes de l’estructura, apuntalar zones afectades de la segona i tercera planta i substituir bigues afectades. La Paeria va assegurar que “els veïns poden portar a terme les obres pel seu compte, sota supervisió tècnica, en qualsevol moment”. Va afegir que per a l’execució subsidiària per part de l’ajuntament cal complir uns tràmits, com “un període d’al·legacions i un altre per fer les obres voluntàriament, i s’han de notificar a tots els titulars”. Va assenyalar que aquest termini encara no ha transcorregut, “ja que hi ha hagut dificultats per identificar els titulars i poder fer totes les notificacions”. “Quan acabi el període d’audiència, escoltada la part i passat el termini d’execució voluntària, si es donen les condicions la Paeria haurà de procedir a l’execució forçosa de les obres per retornar la seguretat estructural a l’edifici”, va remarcar, i va apuntar que ja ha demanat pressupost al servei extern d’actuacions subsidiàries per fer-ho si així calgués.