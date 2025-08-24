JARDINERIA
Gairebé un 8% dels arbres plantats l’any passat als carrers de la capital han mort
No n’han prosperat 48 d’un total de 615, segons la Paeria, que demanarà a les empreses encarregades reposar-los a l’estar en període de garantia. Llorers, alzines i tulipers, afectats per les altes temperatures
Un passeig per la ciutat permet observar que molts dels arbres plantats recentment a alguns carrers estan completament secs, mentre que els que porten anys a la via pública estan verds.
Això ocorre, per exemple, a Corrgidor Escofet, tant al tram de Balàfia com al de Pardinyes, i a les avingudes Balàfia i Madrid. La Paeria va xifrar en un 7,8 per cent la mortalitat dels arbres que va plantar l’any passat a la via pública. En concret, 48 d’un total de 615.
Un portaveu municipal va indicar que l’ajuntament sol·licitarà a les empreses que van portar a terme la plantació que els reposi, ja que encara està vigent el període de garantia. Així mateix, va assenyalar que estan avaluant els motius pels quals alguns arbres no prosperen i de moment han determinat que les espècies que han patit més baixes són les denominades Liriodendron tulipifera o tuliper, Quercus ilex o alzina i Laurus nobilis o llorer.
En aquest sentit, va assegurar que aquests arbres estan adaptats a la climatologia de Lleida i han rebut una freqüència de reg quinzenal durant el període de màximes necessitats hídriques, però va afegir que malgrat això l’increment de temperatures i la procedència de les plantes semblen els factors principals causants de la mortalitat. De fet, el Govern alerta que la salut dels boscos del Pirineu també està empitjorant (vegeu la pàgina 13).
La Paeria va recordar que en aquest mandat ha plantat 2.000 arbres, entre els dels carrers i reforestacions de Gardeny, la Mitjana o la Seu Vella i altres projectes finançats amb fons Next Generation. Va anunciar que a la tardor n’hi ha previstes més per ombrejar les places Cervantes i Sant Jordi, l’avinguda del Segre, el Parc de les Vies i el bosc urbà del Secà.
A licitació noves plantacions
L’ajuntament de Lleida ha ampliat fins al pròxim dia 28 el termini de presentació d’ofertes al concurs per al subministrament i els treballs de plantació d’arbres a camins urbans amb arbratge escàs, finançades amb fons europeus. El pressupost base de licitació és de 142.197,24 euros, IVA inclòs.