La Paeria impulsa un nou projecte per dinamitzar els centres sènior i prevenir la soledat no desitjada
El programa incorpora un servei de menjador, activitats per reduir la bretxa digital i més suport comunitari per a la gent gran
L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa un nou projecte amb l’objectiu de reforçar els centres sènior municipals i millorar la qualitat de vida de les persones grans. La iniciativa vol prevenir situacions de vulnerabilitat, com la soledat no desitjada, i potenciar la vida comunitària a través d’accions de suport, acompanyament i dinamització.
Una de les principals novetats és la incorporació d’un servei de menjador en aquells centres que reuneixin les condicions necessàries per garantir una alimentació saludable i generar un espai per compartir àpats en companyia. Inicialment, es farà una prova pilot amb empreses de càtering per testar-ne el funcionament. El servei també estarà obert a familiars, joves i persones cuidadores.
El projecte, amb una licitació de 307.859 euros anuals i una durada prevista de tres anys (prorrogable un any més), preveu destinar prop de 920 hores mensuals a tasques de dinamització i atenció directa en els nou centres municipals. “La figura del dinamitzador serà clau per detectar casos de soledat no volguda i promoure espais de relació i convivència”, ha explicat el regidor d’Acció i Innovació Socials i de Persones Grans, Carlos Enjuanes.
A més de la dinamització, es programaran activitats per reduir la bretxa digital, fomentar l’activitat física i reforçar l’autonomia de les persones grans. Els professionals també donaran suport a les juntes de les llars de jubilats per adaptar la gestió de cada centre a les necessitats dels seus usuaris.