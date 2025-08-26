Els Mossos situen els quatre apunyalaments en dos dies a Lleida com fets puntuals entre persones "d'un entorn conegut"
Larrosa promet "contundència" contra qui alteri l'ordre públic
La ciutat de Lleida ha registrat entre diumenge i dilluns quatre agressions amb arma blanca que han deixat quatre persones ferides i que s'han saldat, de moment, en tres detencions. La concentració de casos en 48 hores s'ha abordat en una reunió aquest dimarts al migdia entre representants de la Paeria i de la cúpula dels Mossos a Ponent, els quals han admès la seva "sorpresa" pel repunt d'uns fets delictius que "no són habituals" durant l'any a la ciutat, on aquest estiu s'ha constatat un descens del nombre de delictes del 7%. El cap de l'ABP dels Mossos al Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, ha llançat "un missatge de tranquil·litat absoluta" i ha detallat que es tracta d'"agressions entre persones d'entorns coneguts".
Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha titllat els fets "d'inacceptables" i ha lamentat que "embrutin una bona trajectòria a escala estadística anual". El paer en cap ha defensat que "cal avançar en garantir l'ordre públic les 24 hores" i ha afirmat que seran "perseverants" en combatre la tinença d'armes al carrer.
A més, Larrosa ha reiterat que la Paeria es personarà com a acusació particular en aquells casos que "afectin la imatge i la percepció de la seguretat a Lleida". L'alcalde també ha defensat que seran contundents, sota la premissa que "qui la fa, la paga", i ha apostat per avançar en la conscienciació ciutadana i la mediació.
El paer en cap ha explicat que s'ha posat en contacte amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Aquest dimecres el govern es reunirà amb la Federació d'Hostaleria de Lleida per abordar el control de les armes blanques als entorns d'oci nocturn i la setmana vinent convocarà una trobada amb agents socials, cívics i de diversitat cultural de la ciutat per abordar la convivència.
Així ho ha assenyalat el tinent d'alcalde i alcalde accidental, Carlos Enjuanes, el qual ha manifestat la petició de "més contundència judicial". Enjuanes també ha explicat que Guàrdia Urbana i Mossos mantindran "punts de control especials" en zones conflictives, també en el marc del Pla Daga contra les armes blanques. A la reunió també hi han assistit el comissari dels Mossos a la Regió Policial de Ponent, Josep Codina, i el cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, Josep Mallada.
Quatre agressions amb arma blanca en dos dies
L'última agressió s'ha produït aquest dilluns a la nit en un bar de l'avinguda de València al barri de Cappont, arran d'una discussió per un telèfon mòbil. Un home de 71 anys n'ha agredit un altre de 24 amb una navalla i li ha produït un tall al cap. La víctima l'han evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i el presumpte agressor ha quedat detingut. Segons Ribelles, els investigadors estan analitzant si la discussió es va desencadenar arran d'un robatori violent del telèfon mòbil.
Cap a les 12.20 d'aquest dilluns un home de 25 anys va ser agredit al tòrax amb una arma blanca al carrer Ramon Llull i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar ferit greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Segons Ribelles, l'agressió es va desencadenar arran d'un conflicte per l'ocupació d'un pis de la zona i hi ha imatges enregistrades de l'agressió que la policia està analitzant per tal de detenir l'autor dels fets.
Els dos primers episodis es van produir la matinada de diumenge, amb poca estona de diferència. En una d'elles un home de 22 anys va rebre diverses ganivetades a prop d'un local d'oci situat a la carretera N-230 en el marc d'una baralla entre dos grups, amb una desena de persones implicades. L'inspector dels Mossos ha detallat que ja tenen identificar un dels presumptes autors de l'agressió, que és menor d'edat.
En l'altre fet ocorregut la matinada de diumenge al carrer Múrcia, al Centre Històric, es va produir un robatori amb violència i intimidació d'un mòbil que va desencadenar en una discussió entre les persones implicades. Segons Ribelles, una de les persones va treure una navalla i va produir una ferida a la cara a la víctima. Els Mossos van detenir per aquests fets una noia de 18 anys i el seu germà, que en té 15.